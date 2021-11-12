Сбивший ребенка пьяным экс-депутат в Омской области получил срок

Бывший сельский депутат в Омской области заслушал приговор за пьяное ДТП, где погиб ребенок, сообщила прокуратура региона.

По информации ведомства, смертельная авария произошла в декабре 2020 года в поселке Большегривском Нововаршавского района. В вечернее время депутат совета Большегривского городского поселения, будучи пьяным, ехал по поселку на Hyundai Santa Fe.

«Неправильно оценив складывавшуюся дорожно-транспортную ситуацию, он начал маневр в целях обгона впереди следующего автомобиля, допустив наезд на 13-летнего подростка, двигавшегося пешком по правому краю встречной полосы движения», — говорится в сообщении.

Виновник аварии отвез мальчика в больницу, но тот умер. Подсудимый признал вину и выплатил родным погибшего компенсацию морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей.

По статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения» суд приговорил 39-летнего экс-депутата к шести годам колонии общего режима.

Кроме того, 2,6 года года ему нельзя заниматься работой, связанной с управлением транспортом, также он должен выплатить еще 500 тысяч рублей за моральный ущерб.