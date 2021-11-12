Недолгое похолодание придет в Новосибирск

Похолодание придет в Новосибирск в начале следующей недели, но ненадолго. Выходные ожидаются с дождями и мокрым снегом, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«На выходных погода будет с дождем и мокрым снегом», — сказала синоптик. В ночь на субботу скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночью ожидается 1-3 градусов ниже нуля, днем около нуля.

Ночью и днем в воскресенье будет идти мокрый снег. Ночью будет 2-4 градусов холода, днем около нуля. Мокрый снег вероятен и в понедельник, ночью ожидается порывистый ветер. Ночные температуры будут на уровне 3-5 градусов ниже нуля, днем — от нуля до минус 2 градусов.

«Пока еще не холодно, но после 15 ноября (понедельника) мы ожидаем несколько дней с резким похолоданием», — рассказала собеседница.

В ночные часы на следующей неделе в Новосибирске ожидается до 15-18 градусов мороза ночью и до 8-10 градусов днем. Снег прекратится, ветер стихнет.

«Потом ждем нового выхода циклона. Несколько дней холодной погоды, потом снова теплая, неприятная», — добавила Виноградова.