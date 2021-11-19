НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Королевская битва: лучшие фильмы с играми на выживание

Источник:
Sibnet.ru
325 0
Фото: © кадр из фильма «Куб»
Грандиозный успех корейского сериала «Игра в кальмара» некоторые эксперты объяснили любовью зрителей к сюжетам, где разворачивается игра на выживание. Таких фильмов действительно много, а сценарии с каждым годом становятся все изощреннее. Мы собрали топ кинолент, где герои становятся участниками так называемой «королевской битвы».

Понятие «королевская битва» возникло в 1999 году после публикации романа японского писателя Косюна Таками. В книге «Королевская битва» школьники вынуждены сражаться между собой, чтобы выжить. Произведение стало культовым, а сюжет проникла в кинематограф и видеоигры.

«Королевская битва»

Япония, 2000 год, боевик, режиссер: Киндзи Фукасаку, 18+
В ролях: Тацуя Фудзивара, Такеши Китано, Аки Маэда, Таро Ямамото

После экономического кризиса 15% населения Японии потеряло работу. Учащиеся бойкотируют школы. В ответ правительство запускает образовательный проект «Королевская битва», в котором школьников заставляют участвовать под дулами армейских автоматов.

Фото: © кадр из фильма «Королевская битва»

Группа школьников отправляется на экскурсию, но их похищают. Их бывший учитель объясняет правила игры, в которой они должны участвовать. Здание школы находится на необитаемом острове. 42 участника в течение трех дней должны убивать друг друга, а единственный оставшийся в живых получает свободу и награду.

«Голодные игры»

США, 2012 год, режиссер: Гэри Росс, фантастика, 16+
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон

Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры, как напоминание о жестоко подавленном восстании. За играми на выживание следят зрители в прямом эфире.

В день Жатвы с помощью жребия выбирают, кто будет участвовать в играх. Когда жребий выпадает младшей сестре Китнисс, она вызывается добровольцем. Также в битву вступает молодой человек Пит, который когда-то помог Китнисс.

По правилу Голодных игр победить может только один из 24 участников. Судьям не важно кто выиграет, главное — зрелище. Но герои смогут изменить правила игры.

«Куб»

США/Канада, 1997 год, режиссер: Винченцо Натали, научная фантастика, 16+
В ролях: Николь де Бур, Никки Гуаданьи, Дэвид Хьюлетт, Эндрю Миллер

Группа людей, которые никак друг с другом не связаны, таинственным образом внезапно оказывается в странной кубической комнате, каждая грань которой снабжена люком, ведущим в другую такую же комнату.

Единственная разница между комнатами – это их цвет и наличие разнообразных смертоносных ловушек. Совместными усилиями эти пятеро пытаются найти ключ к выходу из этого гигантского сооружения.

«Происхождение Куба покрыто тайной. Об этом говорится в сюжете, и на самом деле, мы видим, что один из персонажей принимал участие в создании Куба, но даже он не имел полного представления о том, что это сооружение из себя представляет», — писало фильме режиссер Винченцо Натали.

«Клаустрофобия»

США, 2016 год, режиссер: Уилл Верник, ужасы, 18+
В ролях: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения.

Фото: © кадр из фильма «Клаустрофобия»

С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

«Дизлайк»

Россия, 2016 год, режиссер: Павел Руминов, хоррор, 18+
В ролях: Мария Вэй, Анастасия Акатова, Диана Мелисон, Олег Гаас

Восьмерых самых популярных видеоблогеров российского Интернета собрали в роскошном загородном коттедже, вдали от цивилизации и мобильных сетей на одну ночь, чтобы они продегустировали новый энергетический напиток.

Но рекламная дегустация оказалась приманкой, а коттедж — ловушкой. Теперь они все — участники викторины, устроенной неизвестным маньяком, в которой звучит только один вопрос: «Кто заказал ваше убийство?». Каждый неправильный ответ будет стоить жизни одного из них.

«Правда или действие»

США, 2018 год, режиссер: Джефф Уодлоу, ужасы, 16+
В ролях: Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Хейден Сзето

Группа юношей и девушек приезжает на каникулы в Мексику. Отдых заканчивается, и последний вечер веселая компания проводит в местном баре. Они знакомятся с парнем по имени Картер. Новый знакомый предлагает им сыграть в игру «Правда или действие». Молодые люди дружно соглашаются, не подозревая подвоха.

Фото: © кадр из фильма «Правда или действие»

Оказывается, в этот момент они сами подписали себе смертный приговор. Теперь игра будет преследовать героев повсюду, помимо их воли задавать вопросы и раздавать задания. Тем, кто планирует выжить, стоит уяснить простой факт: если соврешь или откажешься от выполнения задания, последствия будут ужасными.

«Бегущий в лабиринте»

США/Великобритания, 2014 год, режиссер: Уэс Болл, фантастика, 16+
В ролях: Дилан О’Брайен, Томас Сэнгстер, Кая Скоделарио, Уилл Поултер

Главный герой — подросток Томас, который просыпается в лифте, но ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказывается среди других подростков, научившихся выживать в замкнутом пространстве.

Раз в 30 дней прибывает новый мальчик. Группа ребят проживает в «Приюте» уже три года. Они кормятся тем, что удается вырастить на земле, и пытаются найти выход из лабиринта, окружающего их место жительства. Но однажды появляется девочка, которую Томас видел в своих снах. Герой понимает, что она ключ к разгадке тайны.

«Игра»

США, 1997 год, режиссер: Дэвид Финчер, триллер, 16+
В ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора Кара Ангер, Джеймс Ребхорн

В центре сюжета картины история очень богатого банкира Николаса Ван Ортона, которого преследуют тяжелые воспоминания прошлого. Его жизнь однообразна и лишена эмоций.

По предложению своего брата Конрада, он решает сыграть в специфическую игру. В дальнейшем она кардинально изменит судьбу главного героя, превратив его жизнь в сплошной хаос и поставив под угрозу все, что он имеет.

Фото: © кадр из фильма «Игра»

Хотя первоначально фильм критики восприняли неоднозначно, в дальнейшем о нем стали отзываться значительно теплее. Главными его темами является одиночество, перерождение, поднимаются вопросы природы реальности и возможностей манипулирования ею, контроля человека над своей жизнью и управление человеком.

«Западня Ферма»

Испания, 2007 год, режиссер: Луис Пьедраита, Родриго Сопенья, детектив, 16+
В ролях: Алехо Саурас, Элена Бальестерос, Льюис Омар, Санти Мильян

Четверо математиков не подозревали о существовании друг друга, пока таинственный незнакомец не собрал их вместе для решения одной трудной головоломки. Хозяин заброшенного дома назвался Ферма, а своим гостям дал имена самых известных в истории математиков.

Фото: © кадр из фильма «Западня Ферма»

Им предстоит провести два дня в четырех стенах, которые неожиданно начнут медленно сдвигаться, грозя смертью тем, кто не сумеет разгадать тайну и назвать имя убийцы.

«Жребий»

Канада/Италия, 2009 год, режиссер: Доминик Лоуренс Джеймс, триллер, 18+
В ролях: Джон Пайпер-Фергюсон, Эмили Хэмпшир, Катерина Мурино, Элиас Котеас

Шестеро незнакомцев просыпаются в странных камерах в мрачном помещении. Они не помнят, что с ними произошло и не понимают, почему они здесь. Лишение рассудка – первое и, к сожалению, самое легкое объяснение происходящего.

Фото: © кадр из фильма «Жребий»

Пока герои пытаются разобраться в случившемся, некий загадочный человек предлагает узникам игру под названием Суд. Во время этого жутковатого действия участники узнают леденящие душу секреты о себе и других. Оказывается, они совсем не случайно оказались здесь все вместе.

Еще по теме
Драму про российский футбол снимут для СТС
«Человек-паук» Том Холланд подтвердил роман с Зендеей
Опубликован трейлер второго сезона «Эмили в Париже»
Сергей Жуков с сыном сняли клип на саундтрек к фильму «Плюшевый Бум!»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Топы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Юлия Кошкина из Иркутска прошла в следующий этап «Голоса»
Шестерых мигрантов в Новосибирске осудили за нападение на граждан КНР
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Пропавшего студента неделю ищут в Омске
Самое популярное
Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
Windows 11 вернут классический цвет «экрана смерти»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пополнит Пенсионный фонд коррупционными деньгами
Лавров поставил на место западного журналиста
Американский спецназ нацелили на Крым
Ядерные ракетоносцы пролетели над Арктикой. ВИДЕО
О самом главном
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

Lex_Andrey

Как может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...

Gunja

Какой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...

cre

Если у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.

xxxevgen

где бы еще денег взять на пять однушек???
Sibnet.Ru