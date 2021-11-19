Королевская битва: лучшие фильмы с играми на выживание

Грандиозный успех корейского сериала «Игра в кальмара» некоторые эксперты объяснили любовью зрителей к сюжетам, где разворачивается игра на выживание. Таких фильмов действительно много, а сценарии с каждым годом становятся все изощреннее. Мы собрали топ кинолент, где герои становятся участниками так называемой «королевской битвы».

Понятие «королевская битва» возникло в 1999 году после публикации романа японского писателя Косюна Таками. В книге «Королевская битва» школьники вынуждены сражаться между собой, чтобы выжить. Произведение стало культовым, а сюжет проникла в кинематограф и видеоигры.

«Королевская битва»

Япония, 2000 год, боевик, режиссер: Киндзи Фукасаку, 18+

В ролях: Тацуя Фудзивара, Такеши Китано, Аки Маэда, Таро Ямамото

После экономического кризиса 15% населения Японии потеряло работу. Учащиеся бойкотируют школы. В ответ правительство запускает образовательный проект «Королевская битва», в котором школьников заставляют участвовать под дулами армейских автоматов.

Фото: © кадр из фильма «Королевская битва»

Группа школьников отправляется на экскурсию, но их похищают. Их бывший учитель объясняет правила игры, в которой они должны участвовать. Здание школы находится на необитаемом острове. 42 участника в течение трех дней должны убивать друг друга, а единственный оставшийся в живых получает свободу и награду.

«Голодные игры»

США, 2012 год, режиссер: Гэри Росс, фантастика, 16+

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон

Деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры, как напоминание о жестоко подавленном восстании. За играми на выживание следят зрители в прямом эфире.

В день Жатвы с помощью жребия выбирают, кто будет участвовать в играх. Когда жребий выпадает младшей сестре Китнисс, она вызывается добровольцем. Также в битву вступает молодой человек Пит, который когда-то помог Китнисс.

По правилу Голодных игр победить может только один из 24 участников. Судьям не важно кто выиграет, главное — зрелище. Но герои смогут изменить правила игры.

«Куб»

США/Канада, 1997 год, режиссер: Винченцо Натали, научная фантастика, 16+

В ролях: Николь де Бур, Никки Гуаданьи, Дэвид Хьюлетт, Эндрю Миллер

Группа людей, которые никак друг с другом не связаны, таинственным образом внезапно оказывается в странной кубической комнате, каждая грань которой снабжена люком, ведущим в другую такую же комнату.

Единственная разница между комнатами – это их цвет и наличие разнообразных смертоносных ловушек. Совместными усилиями эти пятеро пытаются найти ключ к выходу из этого гигантского сооружения.

«Происхождение Куба покрыто тайной. Об этом говорится в сюжете, и на самом деле, мы видим, что один из персонажей принимал участие в создании Куба, но даже он не имел полного представления о том, что это сооружение из себя представляет», — писало фильме режиссер Винченцо Натали.

«Клаустрофобия»

США, 2016 год, режиссер: Уилл Верник, ужасы, 18+

В ролях: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения.

Фото: © кадр из фильма «Клаустрофобия»

С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

«Дизлайк»

Россия, 2016 год, режиссер: Павел Руминов, хоррор, 18+

В ролях: Мария Вэй, Анастасия Акатова, Диана Мелисон, Олег Гаас

Восьмерых самых популярных видеоблогеров российского Интернета собрали в роскошном загородном коттедже, вдали от цивилизации и мобильных сетей на одну ночь, чтобы они продегустировали новый энергетический напиток.

Но рекламная дегустация оказалась приманкой, а коттедж — ловушкой. Теперь они все — участники викторины, устроенной неизвестным маньяком, в которой звучит только один вопрос: «Кто заказал ваше убийство?». Каждый неправильный ответ будет стоить жизни одного из них.

«Правда или действие»

США, 2018 год, режиссер: Джефф Уодлоу, ужасы, 16+

В ролях: Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Хейден Сзето

Группа юношей и девушек приезжает на каникулы в Мексику. Отдых заканчивается, и последний вечер веселая компания проводит в местном баре. Они знакомятся с парнем по имени Картер. Новый знакомый предлагает им сыграть в игру «Правда или действие». Молодые люди дружно соглашаются, не подозревая подвоха.

Фото: © кадр из фильма «Правда или действие»

Оказывается, в этот момент они сами подписали себе смертный приговор. Теперь игра будет преследовать героев повсюду, помимо их воли задавать вопросы и раздавать задания. Тем, кто планирует выжить, стоит уяснить простой факт: если соврешь или откажешься от выполнения задания, последствия будут ужасными.

«Бегущий в лабиринте»

США/Великобритания, 2014 год, режиссер: Уэс Болл, фантастика, 16+

В ролях: Дилан О’Брайен, Томас Сэнгстер, Кая Скоделарио, Уилл Поултер

Главный герой — подросток Томас, который просыпается в лифте, но ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказывается среди других подростков, научившихся выживать в замкнутом пространстве.

Раз в 30 дней прибывает новый мальчик. Группа ребят проживает в «Приюте» уже три года. Они кормятся тем, что удается вырастить на земле, и пытаются найти выход из лабиринта, окружающего их место жительства. Но однажды появляется девочка, которую Томас видел в своих снах. Герой понимает, что она ключ к разгадке тайны.

«Игра»

США, 1997 год, режиссер: Дэвид Финчер, триллер, 16+

В ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора Кара Ангер, Джеймс Ребхорн

В центре сюжета картины история очень богатого банкира Николаса Ван Ортона, которого преследуют тяжелые воспоминания прошлого. Его жизнь однообразна и лишена эмоций.

По предложению своего брата Конрада, он решает сыграть в специфическую игру. В дальнейшем она кардинально изменит судьбу главного героя, превратив его жизнь в сплошной хаос и поставив под угрозу все, что он имеет.

Фото: © кадр из фильма «Игра»

Хотя первоначально фильм критики восприняли неоднозначно, в дальнейшем о нем стали отзываться значительно теплее. Главными его темами является одиночество, перерождение, поднимаются вопросы природы реальности и возможностей манипулирования ею, контроля человека над своей жизнью и управление человеком.

«Западня Ферма»

Испания, 2007 год, режиссер: Луис Пьедраита, Родриго Сопенья, детектив, 16+

В ролях: Алехо Саурас, Элена Бальестерос, Льюис Омар, Санти Мильян

Четверо математиков не подозревали о существовании друг друга, пока таинственный незнакомец не собрал их вместе для решения одной трудной головоломки. Хозяин заброшенного дома назвался Ферма, а своим гостям дал имена самых известных в истории математиков.

Фото: © кадр из фильма «Западня Ферма»

Им предстоит провести два дня в четырех стенах, которые неожиданно начнут медленно сдвигаться, грозя смертью тем, кто не сумеет разгадать тайну и назвать имя убийцы.

«Жребий»

Канада/Италия, 2009 год, режиссер: Доминик Лоуренс Джеймс, триллер, 18+

В ролях: Джон Пайпер-Фергюсон, Эмили Хэмпшир, Катерина Мурино, Элиас Котеас

Шестеро незнакомцев просыпаются в странных камерах в мрачном помещении. Они не помнят, что с ними произошло и не понимают, почему они здесь. Лишение рассудка – первое и, к сожалению, самое легкое объяснение происходящего.

Фото: © кадр из фильма «Жребий»

Пока герои пытаются разобраться в случившемся, некий загадочный человек предлагает узникам игру под названием Суд. Во время этого жутковатого действия участники узнают леденящие душу секреты о себе и других. Оказывается, они совсем не случайно оказались здесь все вместе.