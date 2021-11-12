Украина официально ввела слово «депутатка»

Женщин-парламентариев в горсовете Киева будут официально называть депутатками, такое решение принял парламент украинской столицы, сообщила пресс-служба пропрезидентской партии «Слуга народа».
«Это первый на Украине регламент с феминитивами, а потому Киевсовет на сегодняшний день является самым прогрессивным в стране по вопросам гендерного равенства», — говорится в сообщении партии.
Инициатором нововведения стало женское крыло пропрезидентской партии «Слуга народа», которое, называется «Зе! Женщины», а не, например, «Служанка народа».
Теперь в официальных текстах столичного совета допускается использование слов «жительница» и «гражданка» вместо общепринятых норм.
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frenchmanТам специалисты «сидят» с 90х годов не «меняясь» у них мозги уже ссохлись вот и несут всякую чушь.
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