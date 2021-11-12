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Меркель второй раз за два дня поговорила с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель второй раз за два дня обсудил ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов подошли с белорусской стороны к польской границе. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса — в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в сообщении.

Российский лидер высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы, отметили в Кремле.

Также в разговоре с Меркель Путин обратил внимание на деструктивную политику Киева, который во внутриукраинском конфликте «все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты».

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Политика #Мир
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