НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Гражданина Таджикистана осудили за молчание о терроризме соседа

Источник:
Sibnet.ru
205 0
Фото: © Sibnet.ru

Военный суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы гражданина Таджикистана за пропаганду идей террористической организации «Катиба Таухид ва-Джихад» (запрещена в РФ) на территории Хакасии, а его соседа выслали за то, что он не сообщил о преступлении, сообщает управления ФСБ по Хакасии.

«Задокументированы факты распространения проживающим в Абакане гражданином Республики Таджикистан идеологии террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад", — говорится в сообщении.

Первый Восточный окружной военный суд осудил сторонника террористических организаций был признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Его соотечественник, проживавший с ним в одной квартире и знавший о деятельности осужденного, осужден за то, что не сообщил о преступлении. Мужчине назначен штраф в 25 тыс. рублей, он лишен вида на жительства в РФ.

Еще по теме
Пьяный житель Рубцовска поджег полицейские машины
Троих новосибирцев поймали за незаконный оборот оружия
Экс-директор НИИТО получил срок за крупную растрату
Угнанное в Новосибирске 15 лет назад авто нашли с помощью Интерпола
смотреть все
Хакасия #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Недолгое похолодание придет в Новосибирск
Гражданина Таджикистана осудили за молчание о терроризме соседа
Представлен проект нового кластера в Шерегеше
Морозы до 25 градусов придут в Забайкалье
Самое популярное
Разработка новой российской ракеты разъярила США
Снаряд для ловли дронов режущей сетью разработали в России
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Госдума приняла закон об отмене техосмотра
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
39
Россия создаст самый мощный процессор
23
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
19
Эксперт объяснил, что поспособствует популярности электромобилей
18
Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети
18
Кремль высказался по поводу обязательной вакцинации
Sibnet.Ru