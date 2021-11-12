Гражданина Таджикистана осудили за молчание о терроризме соседа

Военный суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы гражданина Таджикистана за пропаганду идей террористической организации «Катиба Таухид ва-Джихад» (запрещена в РФ) на территории Хакасии, а его соседа выслали за то, что он не сообщил о преступлении, сообщает управления ФСБ по Хакасии.

«Задокументированы факты распространения проживающим в Абакане гражданином Республики Таджикистан идеологии террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад", — говорится в сообщении.

Первый Восточный окружной военный суд осудил сторонника террористических организаций был признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Его соотечественник, проживавший с ним в одной квартире и знавший о деятельности осужденного, осужден за то, что не сообщил о преступлении. Мужчине назначен штраф в 25 тыс. рублей, он лишен вида на жительства в РФ.