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Милонов придумал сократить рабочий день зимой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить на час рабочий день осенью и зимой из-за неэффективности трудящихся в холода.

Официальный рабочий день с 15 по 28 февраля должен сократиться на час за счет включения времени езды до рабочего места, приводит RT письмо Милонова главе Минтруда Антону Котякову.

По словам депутат, данная мера будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность государства.

Милонов также отметил, что климат в стране, особенно в осенний и зимний период, препятствует высокой эффективности труда. По его мнению, короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан, понижают их трудовую ответственность и негативно влияют на здоровье.

«Необходимо также отметить, что в сложившейся ситуации наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически сограждане работают 10-11 часов вместо положенных восьми», — добавил Милонов.

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