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Милохин и Медведева изобразят Ромео и Джульетту в «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Мюзиклы станут главной темой седьмого выпуска «Ледникового периода», среди самых трогательных номеров — выступление Дани Милохина и Евгении Медведевой, которые перевоплотятся в Ромео и Джульетту, сообщила пресс-служба Первого канала.

Выступление Милохина и Медведевой будет нежным и романтичным и приведет в восторг судью Регину Тодоренко.

«Вы — свежее дыхание проекта! Как Даня смотрел на Женю! Мне хотелось, чтобы эта сказка продолжалась. Такой спектакль хочется пересматривать. Даня, не потеряй твою гуттаперчевость, не прожги ее, не пропей» — цитирует Тодоренко пресс-служба Первого канала.

Среди других выступлений — номер Татьяны Волосожар и Федора Федотова. они покажут свадебный танец из «Скрипача на крыше». Гела Месхи в сверкающем комбинезоне выступит под арию мистера Икса. Никита Пресняков и Наталья Забияко сыграют трагических «Отверженных». А Макар Запорожский и Екатерина Боброва — «Нотр-Дам де Пари».

Во время номера Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова, которые станцуют под главную музыкальную тему из «Приведения», расплачется ведущий Алексей Ягудин.

Пару Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева постигнет неудача. Как ранее рассказала сама телеведущая в Instagram, она упала во время выступления.

Членами жюри в седьмом выпуске «Ледникового периода» будут Регина Тодоренко, Михаил Швыдкой, Михаил Галустян, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова. Проект выходит по субботам в 17.30 в эфире Первого канала.

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