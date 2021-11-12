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Представлен проект нового кластера в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Яндекс.Дзен Сергея Цивилева

Компания AZIMUT Hotels планирует построить в Кузбассе крупнейший по меркам страны постолимпийский всесезонный туристический кластер с горнолыжным комплексом, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

На площади 118 гектаров появятся сеть гостиниц от трех до пяти звезд, апарт-отели, рестораны, коммерческие площади, МФЦ, общественные пространства, банные и водные комплексы.

Горная арена будет состоять из четырех зон катания разных уровней сложности и из 19 трасс общей протяженностью около 33 километров. Также проект подразумевает четыре зоны внетрассового катания.

Соглашение о развитии горнолыжного курорта в Шерегеше между Сергеем Цивилевым и Александром Клячиным подписано на ПМЭФ-2021.

AZIMUT собирается развивать новый сектор «Д». Сейчас в Шерегеше выделяют секторы «А», «Е» и «Б». Большая часть горнолыжных трасс, подъемников, кафе и гостиниц расположены в секторе «А».

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