Представлен проект нового кластера в Шерегеше

Компания AZIMUT Hotels планирует построить в Кузбассе крупнейший по меркам страны постолимпийский всесезонный туристический кластер с горнолыжным комплексом, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

На площади 118 гектаров появятся сеть гостиниц от трех до пяти звезд, апарт-отели, рестораны, коммерческие площади, МФЦ, общественные пространства, банные и водные комплексы.

Горная арена будет состоять из четырех зон катания разных уровней сложности и из 19 трасс общей протяженностью около 33 километров. Также проект подразумевает четыре зоны внетрассового катания.

Соглашение о развитии горнолыжного курорта в Шерегеше между Сергеем Цивилевым и Александром Клячиным подписано на ПМЭФ-2021.

AZIMUT собирается развивать новый сектор «Д». Сейчас в Шерегеше выделяют секторы «А», «Е» и «Б». Большая часть горнолыжных трасс, подъемников, кафе и гостиниц расположены в секторе «А».