Морозы до 25 градусов придут в Забайкалье

Морозы до 25 градусов ожидаются ночью в Забайкальском крае в выходные, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

В субботу будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, в отдельных районах 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 5-10 градусов, местами 15-20 градусов мороза. Днем будет теплее — от ноля градусов до 5 градусов тепла, при облачности 0-5 градусов мороза.

В воскресенье также будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скорость3-8 метров в секунду, днем в отдельных районах 8-13 метров в секунду.

Температура ночью составит 11-16 градусов мороза, местами 20-25 градусов мороза. Днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, при облачности 3-8 градусов мороза.