Морозы до 25 градусов придут в Забайкалье

Морозы до 25 градусов ожидаются ночью в Забайкальском крае в выходные, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.
В субботу будет преимущественно без осадков. Ветер
северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, в отдельных
районах 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 5-10 градусов, местами 15-20 градусов
мороза. Днем будет теплее — от ноля градусов до 5 градусов тепла, при
облачности 0-5 градусов мороза.
В воскресенье также будет преимущественно без осадков. Ветер
северо-западный будет дуть со скорость3-8 метров в секунду, днем в
отдельных районах 8-13 метров в секунду.
Температура ночью составит 11-16 градусов мороза,
местами 20-25 градусов мороза. Днем ожидается от 3 градусов мороза до 2
градусов тепла, при облачности 3-8 градусов мороза.