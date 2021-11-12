НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Морозы до 25 градусов придут в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
334 1
Фото: © Sibnet.ru

Морозы до 25 градусов ожидаются ночью в Забайкальском крае в выходные, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

В субботу будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, в отдельных районах 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 5-10 градусов, местами 15-20 градусов мороза. Днем будет теплее — от ноля градусов до 5 градусов тепла, при облачности 0-5 градусов мороза.

В воскресенье также будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скорость3-8 метров в секунду, днем в отдельных районах 8-13 метров в секунду.

Температура ночью составит 11-16 градусов мороза, местами 20-25 градусов мороза. Днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, при облачности 3-8 градусов мороза.

Еще по теме
Недолгое похолодание придет в Новосибирск
Госдума рассмотрит запрет на продажу бытовой химии на Байкале
Красноярск и Новосибирск померялись снежными зимами
Мокрый снег и порывистый ветер накроют Новосибирск
смотреть все
Забайкалье #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Недолгое похолодание придет в Новосибирск
Гражданина Таджикистана осудили за молчание о терроризме соседа
Представлен проект нового кластера в Шерегеше
Морозы до 25 градусов придут в Забайкалье
Самое популярное
Разработка новой российской ракеты разъярила США
Снаряд для ловли дронов режущей сетью разработали в России
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Госдума приняла закон об отмене техосмотра
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
39
Россия создаст самый мощный процессор
23
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
19
Эксперт объяснил, что поспособствует популярности электромобилей
18
Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети
18
Кремль высказался по поводу обязательной вакцинации
Sibnet.Ru