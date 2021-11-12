Видео о создании «Последней дуэли» Ридли Скотта выложили в Сеть

Два ролика со съемок фильма «Последняя дуэль» с русской озвучкой опубликованы на YouTube-канале 20th Century Studios Russia.

В полутораминутных видео показаны эпизоды со съемок поединка и женской версии события. Сцены сопровождаются комментариями режиссера и актеров.

Фильм «Последняя дуэль» будет состоять из трех глав. Одну и ту же историю в своем видении расскажут три участника событий.

Сюжет фильма развернется на фоне процветающих во Франции 14 века жестокости и женского угнетения. Двум благородным лордам предстоит сойтись в ожесточенном поединке, чтобы положить конец неразрешимому конфликту.

Главные роли в «Последней дуэли» исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Мартон Чокаш и Бен Аффлек. Дата выхода в прокат в России— 18 ноября.