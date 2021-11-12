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Раритетные московские трамваи нашли в лесу под Новосибирском. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ляденко (vk.com/id1377414)

Реставраторы нашли в лесах Новосибирской области раритетные трамваи, но не разглашают расположение находок, чтобы их не разрушили.

Реставратор Максим Ляденко написал в соцсетях, что осенью в Санкт-Петербург привезли две блокадные реликвии — трамвайные вагоны ПС из Новосибирской области. Но оказалось, что в лесах региона (точное место не разглашается) есть еще и московские вагоны.

«Рядом с ленинградскими раритетами обнаружились и другие реликвии. В 1960-х в Новосибирск передавали трамваи из обеих российских столиц. Среди находок – два вагона типа М (Московский) и два вагона типа С (Сокольнический), работавшие в Москве. Так что теперь нельзя сказать, что такой подвижной состав утрачен навсегда. Нет. И его еще можно спасти. Подлинный», — написал Ляденко.

По его словам, сейчас московские вагоны разрушаются в Новосибирской области. Специалист уверен, что их нужно спасти, хоть это и сложный процесс.

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