Раритетные московские трамваи нашли в лесу под Новосибирском. ФОТО

Реставраторы нашли в лесах Новосибирской области раритетные трамваи, но не разглашают расположение находок, чтобы их не разрушили.

Реставратор Максим Ляденко написал в соцсетях, что осенью в Санкт-Петербург привезли две блокадные реликвии — трамвайные вагоны ПС из Новосибирской области. Но оказалось, что в лесах региона (точное место не разглашается) есть еще и московские вагоны.

«Рядом с ленинградскими раритетами обнаружились и другие реликвии. В 1960-х в Новосибирск передавали трамваи из обеих российских столиц. Среди находок – два вагона типа М (Московский) и два вагона типа С (Сокольнический), работавшие в Москве. Так что теперь нельзя сказать, что такой подвижной состав утрачен навсегда. Нет. И его еще можно спасти. Подлинный», — написал Ляденко.

По его словам, сейчас московские вагоны разрушаются в Новосибирской области. Специалист уверен, что их нужно спасти, хоть это и сложный процесс.