Троих новосибирцев поймали за незаконный оборот оружия

Трое новосибирцев задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия, которое было спрятано в гаражах, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, по подозрению в незаконном обороте оружия задержали троих новосибирцев в возрасте 28, 29 и 43 лет.

«По местам проживания фигурантов, а также в гаражных боксах обнаружены и изъяты патроны различного калибра и несколько видов оружия», – сказано в сообщении.

Возбуждены уголовные дела, фигурантам которых грозит до восьми лет лишения свободы.