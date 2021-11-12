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Троих новосибирцев поймали за незаконный оборот оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трое новосибирцев задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия, которое было спрятано в гаражах, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, по подозрению в незаконном обороте оружия задержали троих новосибирцев в возрасте 28, 29 и 43 лет.

«По местам проживания фигурантов, а также в гаражных боксах обнаружены и изъяты патроны различного калибра и несколько видов оружия», – сказано в сообщении.

Возбуждены уголовные дела, фигурантам которых грозит до восьми лет лишения свободы.

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