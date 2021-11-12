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Обнаружен потенциально опасный для Земли астероид

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН обнаружил неизвестный летящий к Земле потенциально опасный астероид, говорится в сообщении в Instagram института.

«Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей. Сотрудник ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей», — сказано в сообщении.

Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. Он пролетает на расстоянии 18 миллионов километров от Земли (для сравнения, расстояние от планеты до Луны — 380 тысяч километров). Астероид виден как слабый объект 20-й звездной величины.

«На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта», — отметили ученые.

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Технологии #Космос
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