Обнаружен потенциально опасный для Земли астероид

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН обнаружил неизвестный летящий к Земле потенциально опасный астероид, говорится в сообщении в Instagram института.

«Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей. Сотрудник ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей», — сказано в сообщении.

Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. Он пролетает на расстоянии 18 миллионов километров от Земли (для сравнения, расстояние от планеты до Луны — 380 тысяч километров). Астероид виден как слабый объект 20-й звездной величины.

«На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта», — отметили ученые.