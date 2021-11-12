Украина заявила об энергетической войне с Россией

Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией, заявил замминистра энергетики Украины Максим Немчинов.

Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля на Украину. В Минэкономразвития РФ заявили, что прекращение поставок связано с растущим внутренним спросом в осенне-зимний период.

«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис», — приводит ТАСС слова Немчинова.

При этом министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана не подтвердило эту информацию, отметив, что Россия не блокировала поставки, но «есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».

В Киеве также неоднократно обвиняли Россию в использовании поставок газа в качестве «геополитического оружия». Власти Украины, в частности, называют проект «Северный поток — 2» «несущим риски национальной безопасности» и угрожающим безопасности поставок газа в Европу.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.