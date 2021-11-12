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Новосибирцы поймали дорожников за укладкой асфальта на снег

Источник:
Sibnet.ru
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Жители засняли ремонт дорог в Новосибирске во время мокрого снега, до этого власти говорили, что такой ремонт не допустим.

Жители сняли, как в четверг на улице Мясниковой в Калининском районе, невзирая на погоду и снег, продолжают укладывать асфальт. Также очевидцы увидели ремонт дороги от улицы Радужной до дачного поселка Мочище в Новосибирской области. В четверг на улице была нулевая температура воздуха, шел мокрый снег, на дорогах была снежная каша и лужи.

Укладку асфальта в снегопад видели в центре Новосибирска и в Академгородке в начале ноября. Тогда министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский говорил, что во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается.

«Мы обязательно с лабораторией проверим с пристрастием — все физические, химические показатели асфальтобетона. Если качество неудовлетворительное – объект не будет принят», — говорил тогда Костылевский.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что надо донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ – какие же технологии в каких условиях в данный период допустимы, для того, чтобы «потом с лабораторией не бегать и не выявлять отваливающиеся заплатки».

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