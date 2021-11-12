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Вышел альбом с каверами «13 друзей Билана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bilanofficial, instagram.com/bilanofficial

Альбом «13 друзей Билана» включает в себя 13 треков Димы Билана в исполнении других известных исполнителей. Альбом доступен на всех музыкальных площадках.

В записи альбома приняли участие такие артисты как Клава Кока, «Руки вверх», Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Светалана Лобода, Юрий Шатунов, Jony, Niletto.

Артисты перепели известные хиты Билана, подарив им новое звучание. В альбом вошли песни «Держи», «Я так люблю тебя», «Полуночное такси», «Я просто люблю тебя», «Малыш», «Невозможное возможно» и другие.

Многие песни из альбома «13 друзей Билана» поклонники исполнителя уже слышали. Они выходили, как синглы, постепенно. Сейчас же слушателям доступны все композиции сборника.

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Культгид #Музыка
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