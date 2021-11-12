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Сформирован облик российского истребителя Checkmate

Источник:
ТАСС
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Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Сформирован технический облик перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Checkmate получит передовую бортовую электронику, в том числе радар с АФАР (активная фазированная антенная решетка) и очень эффективную систему РЭБ. Открытая архитектура позволит адаптировать машину под конкретного заказчика, сказал Чемезов в интервью ТАСС.

Истребитель включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тысяч километров. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

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