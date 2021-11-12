ДТП микроавтобуса с грузовиком в Красноярском крае унесло жизни троих

Служебный микроавтобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае, три пассажира микроавтобуса погибли, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В пятницу в 01.20 на 67 километре дороги «Красноярск-Енисейск» произошло столкновение грузового автомобиля «МАЗ» с полуприцепом с микроавтобусом Mercedes, который двигался в попутном направлении позади «МАЗа». От удара микроавтобус съехал в кювет.

Трое пассажиров Mercedes от полученных травм скончались на месте. Всего в микроавтобусе, который следовал из поселка Большая Мурта в село Шила Сухобузимского района, ехало пять работников одного предприятия.

Движение на участке не ограничено, инспекторы ДПС контролируют организацию дорожного движения на месте ДТП.