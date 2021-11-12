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Запад обвинил Белоруссию в миграционном кризисе

Источник:
ТАСС
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Фото: Gobierno de Chile / CC BY 2.0

США, Великобритания и страны ЕС в Совете Безопасности ООН считают, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией, и осуждают его, говорится в совместном заявлении указанных стран.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов подошли с белорусской стороны к польской границе. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Минск преследует цель «дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой» Белоруссии, приводит ТАСС заявление западных стран.

Стороны готовы обсудить санкционные меры против властей Белоруссии и тех, кто, как они считают, способствует миграционному кризису на границе с Польшей. Страны обещали сохранить единство и решимость в защите Евросоюза от «гибридных операций белорусских властей».

Запад считает власти Белоруссии угрозой и призывает к мерам против них. «Режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности», — полагают авторы заявления. По их мнению, действия властей в Минске «неприемлемы и требуют жесткой международной реакции и взаимодействия с целью привлечь Белоруссию к ответственности».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Политика
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