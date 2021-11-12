НАВЕРХ

Сборная России по футболу разгромила Кипр

Источник:
Sibnet.ru
308 0
Фото: © «Российский футбольный союз»

Футболисты сборной России со счетом 6:0 разгромили соперников из сборной Кипра в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Дублем отметился Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), по голу забили Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82). При этом Мостовой и Сутормин впервые отличились за сборную.

После девяти матчей россияне лидируют в группе, набрав 22 очка. В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 Россия 14 ноября в гостях сыграет с командой Хорватии, которая пока занимает второе место.

Победитель группы выйдет в финальную стадию чемпионата мира. Команда, занявшая второе место в группе, примет участие в стыковых матчах за право поехать в Катар.

Еще по теме
Карпин поставил точку в взаимоотношениях с Дзюбой
Россия потренируется на Кипре перед решающим матчем отбора на ЧМ
Судейство матча «Урал» — «Зенит» вызвало горячие споры
Порнозвезда объяснила травлю Дзюбы из-за интимного видео
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дисквалифицированный легкоатлет ушел в водители
10.11.2021 18:30
info.sibnet.ru
Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»
10.11.2021 15:36
info.sibnet.ru
Минспорта пересмотрит олимпийские выплаты
04.11.2021 15:40
info.sibnet.ru
Воры подкинули украденные медали теннисистке Весниной
03.11.2021 17:16
Девушка дня
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Обсуждение (0)
Картина дня
Ядерные ракетоносцы США сымитировали удар по России
Стоимость домашнего интернета в России резко вырастет
Латвия запретила публичное использование Георгиевской ленточки
Сборная России по футболу разгромила Кипр
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

cre

Некоторые фразы этого Александра Гинцбурга:22 декабря 2020: два года срок защиты от COVID у привитых...

frenchman

Там специалисты «сидят» с 90х годов не «меняясь» у них мозги уже ссохлись вот и несут всякую чушь.

Plaguer

Там же где фабрики Nvidia и AMD.

Uynachalnica

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о введении обязательной вакцинации от...
Sibnet.Ru