Сборная России по футболу разгромила Кипр

Фото: © «Российский футбольный союз»
Футболисты сборной России со счетом 6:0 разгромили соперников из сборной Кипра в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Дублем отметился Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), по голу забили Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82). При этом Мостовой и Сутормин впервые отличились за сборную.
После девяти матчей россияне лидируют в группе, набрав 22 очка. В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 Россия 14 ноября в гостях сыграет с командой Хорватии, которая пока занимает второе место.
Победитель группы выйдет в финальную стадию чемпионата мира. Команда, занявшая второе место в группе, примет участие в стыковых матчах за право поехать в Катар.
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