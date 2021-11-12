Сборная России по футболу разгромила Кипр

Футболисты сборной России со счетом 6:0 разгромили соперников из сборной Кипра в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Дублем отметился Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), по голу забили Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82). При этом Мостовой и Сутормин впервые отличились за сборную.

После девяти матчей россияне лидируют в группе, набрав 22 очка. В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 Россия 14 ноября в гостях сыграет с командой Хорватии, которая пока занимает второе место.

Победитель группы выйдет в финальную стадию чемпионата мира. Команда, занявшая второе место в группе, примет участие в стыковых матчах за право поехать в Катар.