Ядерные ракетоносцы США сымитировали удар по России

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-1B Lancer провели учебные полеты в районе Северного моря вблизи границ России. Во время полетов проводилась имитация нанесения ударов, сообщило командование ВВС США в Европе.

В учебных полетах задействовали два стратегических бомбардировщика B-52H и пара B-1B. Такие самолеты способны нести ядерное вооружение на своем борту. Также в маневрах принимали участие самолеты-заправщики KC-135, британские истребители Typhoon, F-15D и F-15E.

Отмечается, что оперативные группировки США и Британии сформировали воздушное соединение, способное наносить удары с использованием обычных и высокоточных боеприпасов на сверхзвуковых и дозвуковых скоростях.

«Сочетание уникальных бомбардировочных комплексов с возможностями союзников и партнеров, имеющихся на европейском театре военных действий, создает силу, которая может противостоять любой угрозе нашей коллективной безопасности», — подчеркивается в сообщении ведомства.