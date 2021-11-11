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Латвия запретила публичное использование Георгиевской ленточки

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Сейм Латвии утвердил законопроект о запрете использовать Георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях.

С предложением запретить использование Георгиевской ленточки ранее выступило национальное объединение «Все — Латвии». В третьем чтении документ поддержало большинство депутатов парламента.

Ежегодно 9 мая у памятника «Освободителям Риги» собираются тысячи людей, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками. Официально в Латвии примерно 35% русскоязычного населения.

При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС, на которых публично демонстрируются награды и символика нацистов. Организация признана преступной Нюрнбергским трибуналом.

Акция «Георгиевская ленточка» посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Впервые ее стали проводить официально с 2005 года. Ранее Георгиевскую ленточку запретили на Украине, в Грузии и Литве.

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Политика #Мир
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