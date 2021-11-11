Украина нашла замену российскому топливу

Украина в текущем отопительном сезоне будет покупать американский и польский уголь, заявил первый заместитель министра энергетики этой страны Юрий Власенко.

«На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в США и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана», — сказал чиновник в интервью американскому каналу «Эспрессо».

При этом замминистра обвинил Россию в препятствовании поставкам угля из Казахстана, из-за чего Киев больше рассчитывает на польское и американское топливо. По оценке Власенко, Украина закупит около двух миллионов тонн угля.

Москва с 1 ноября прекратила экспортировать энергетический уголь на Украину из-за растущих внутренних потребностей. Исключение составил коксующийся уголь. На тот момент запасы сырья на украинских ТЭС составляли около 523 тысяч тонн, что ниже гарантированных показателей.