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Украина нашла замену российскому топливу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Украина в текущем отопительном сезоне будет покупать американский и польский уголь, заявил первый заместитель министра энергетики этой страны Юрий Власенко.

«На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в США и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана», — сказал чиновник в интервью американскому каналу «Эспрессо».

При этом замминистра обвинил Россию в препятствовании поставкам угля из Казахстана, из-за чего Киев больше рассчитывает на польское и американское топливо. По оценке Власенко, Украина закупит около двух миллионов тонн угля.

Москва с 1 ноября прекратила экспортировать энергетический уголь на Украину из-за растущих внутренних потребностей. Исключение составил коксующийся уголь. На тот момент запасы сырья на украинских ТЭС составляли около 523 тысяч тонн, что ниже гарантированных показателей.

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Экономика #Недра и ТЭК
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