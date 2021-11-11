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Стоимость домашнего интернета в России резко вырастет

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на домашний интернет и платное телевидение в России резко вырастут в 2022 году, спрогнозировали эксперты агентства Telecom Daily.

Причинами подорожания называются увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, пишут «Известия».

Кроме этого, на рынок влияет рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей. Если ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, то теперь ситуацию ухудшает глобальный дефицит комплектующих.

Согласно исследованию, проведенному специалистами агентства, поднять в 2022 году тарифы собираются 78% операторов, при этом каждый второй не исключает увеличения цен на 10% и больше.

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Технологии #Интернет #Деньги
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