Стоимость домашнего интернета в России резко вырастет

Цены на домашний интернет и платное телевидение в России резко вырастут в 2022 году, спрогнозировали эксперты агентства Telecom Daily.
Причинами подорожания называются увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, пишут «Известия».
Кроме этого, на рынок влияет рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей. Если ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, то теперь ситуацию ухудшает глобальный дефицит комплектующих.
Согласно исследованию, проведенному специалистами агентства, поднять в 2022 году тарифы собираются 78% операторов, при этом каждый второй не исключает увеличения цен на 10% и больше.
creНекоторые фразы этого Александра Гинцбурга:22 декабря 2020: два года срок защиты от COVID у привитых...
frenchmanТам специалисты «сидят» с 90х годов не «меняясь» у них мозги уже ссохлись вот и несут всякую чушь.
PlaguerТам же где фабрики Nvidia и AMD.
Uynachalnica"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о введении обязательной вакцинации от...