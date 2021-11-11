Таинственный «пришелец из 2027 года» показал вымерший город

Пользователь из Испании с ником «последний выживший» опубликовал видео пустынной улицы, чтобы подтвердить, что он путешественник во времени из 2027 года.

Ставший популярным блогер утверждает, что он — единственный оставшийся в городе, где все жители якобы исчезли после таинственного катаклизма. Ранее пользователь снимал и другие безлюдные места в городе — например, отель, торговый центр, центральную площадь мегаполиса.

Главная особенность его роликов — полное отсутствие людей и машин, хотя видео снято в дневное время. Его подписчики предполагают, что блогер снимает эти видео рано утром, когда на улицах очень мало людей, пишет Daily Record.

Еще одна теория — таинственные ролики были сняты во время локдауна в Испании, когда передвижения граждан были ограничены из-за коронавируса. Впрочем, некоторые пользователи верят, что последний выживший — действительно пришелец из будущего.