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Таинственный «пришелец из 2027 года» показал вымерший город

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Пользователь из Испании с ником «последний выживший» опубликовал видео пустынной улицы, чтобы подтвердить, что он путешественник во времени из 2027 года.

Ставший популярным блогер утверждает, что он — единственный оставшийся в городе, где все жители якобы исчезли после таинственного катаклизма. Ранее пользователь снимал и другие безлюдные места в городе — например, отель, торговый центр, центральную площадь мегаполиса.

@unicosobreviviente Responder a @diegogr01_ sonido original - Javier

Главная особенность его роликов — полное отсутствие людей и машин, хотя видео снято в дневное время. Его подписчики предполагают, что блогер снимает эти видео рано утром, когда на улицах очень мало людей, пишет Daily Record.

Еще одна теория — таинственные ролики были сняты во время локдауна в Испании, когда передвижения граждан были ограничены из-за коронавируса. Впрочем, некоторые пользователи верят, что последний выживший — действительно пришелец из будущего.

Тема: На грани науки
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