Девочки в Кузбассе ради эксперимента подожгли автомобиль

Неисправный автомобиль сгорел в Белове, его ради эксперимента подожгли три девочки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские расследовали дело о сгоревшей «ГАЗели», долгое время стоявшей возле дома владельца. Оказалось, что три подруги решили проверить, что будет если зажигалкой поджечь колеса автомобиля.

Когда разгорелся огонь, девочки испугались и убежали домой. Юным нарушительницам меньше 12 лет, поэтому МВД отказалось возбуждать дело об уничтожении имущества.

Но на родителей девочек составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 5.35 КоАП). Старшую из подруг поставили на учет в отделение по делам несовершеннолетних.