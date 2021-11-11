НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Девочки в Кузбассе ради эксперимента подожгли автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
260 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Неисправный автомобиль сгорел в Белове, его ради эксперимента подожгли три девочки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские расследовали дело о сгоревшей «ГАЗели», долгое время стоявшей возле дома владельца. Оказалось, что три подруги решили проверить, что будет если зажигалкой поджечь колеса автомобиля.

Когда разгорелся огонь, девочки испугались и убежали домой. Юным нарушительницам меньше 12 лет, поэтому МВД отказалось возбуждать дело об уничтожении имущества.

Но на родителей девочек составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 5.35 КоАП). Старшую из подруг поставили на учет в отделение по делам несовершеннолетних.

Еще по теме
Женщина в Кузбассе заблокировала проезд «скорой»
Женщина на Алтае получила смертельные травмы в яме
Находившихся на борту разбившегося Ан-12 было на два больше
Присяжные в Кузбассе оправдали забившую мужа шваброй женщину
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Девочки в Кузбассе ради эксперимента подожгли автомобиль
Играющие выдрята стали героями фотосессии
Жители 150 домов в Новосибирске остались без тепла на ночь
Экс-директор НИИТО получил срок за крупную растрату
Самое популярное
Физики обнаружили неизвестное состояние вещества
Определился чемпион мира по League of Legends
Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети
Windows 11 сломалась из-за сертификата
Обсуждение (2)
Картина дня
МИД призвал НАТО трезво оценить риски учений в Черном море
Штрафы за гонки с ГИБДД и грязный номер появились в новом КоАП
Создано первое умное стекло
YouTube скроет количество дизлайков
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
32
Россия создаст самый мощный процессор
30
Байдена призвали направить в Черное море боевые корабли
23
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
19
Эксперт объяснил, что поспособствует популярности электромобилей
18
Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети
Sibnet.Ru