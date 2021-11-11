АвтоВАЗ рассказал, чем вдохновлялся в дизайне «Нивы»

Дизайн внедорожника Lada Niva был навеян субкомпактным Fiat 127, получившем в 1972 году титул «Европейский автомобиль», говорится в корпоративной газете АвтоВАЗа «Волжский автостроитель».

«Разъем капота и крыла, поясная линия — родство автомобилей заметно, хотя дизайн Нивы все же можно назвать самобытным», — говорится в статье «ВА».

Ее автор напомнил, что одним из трендов 1970-х годов была концепция комфортного внедорожника, а советская «Нива» перенесла его в сегмент бюджетных автомобилей, отличаясь несущим кузовом, постоянным полным приводом и независимой передней подвеской.

Итальянский прототип «Нивы» Fiat 127 выпускался 16 лет, а Niva производится по сей день, «во многом благодаря лаконичному, всегда актуальному дизайну».

Автор изначального облика двух поколений «Нивы» — советский и российский дизайнер Валерий Семушкин. ВАЗ-2121 выпускалась также как Lada 4x4, сейчас — Lada Niva Legend, ВАЗ-2123 производилась под именем Chevrolet Niva, после рестайлинга — Lada Niva Travel.