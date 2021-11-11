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Создано первое умное стекло

Источник:
New Atlas
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Фото: © Sibnet.ru

Исследователи из Сингапура и Израиля разработали первое умное стекло, которое блокирует поступающее с улицы тепло, оставаясь при этом полностью прозрачным.

Традиционные стекла, которые умеют регулировать температуру, обычно блокируют видимый спектр солнечного света с помощью специального затемнения, от которого страдает прозрачность, пишет New Atlas.

Умное стекло сможет блокировать до 70% входящего инфракрасного излучения, одновременно пропуская до 90% видимого солнечного света. При этом при необходимости такую блокировку можно «выключить».

Материал состоит из смеси диоксида титана, триоксида вольфрама, сплавов на основе неодима и ниобия, а также оксида олова. Состав наносится в качестве покрытия на обычное оконное стекло, при этом его невысокая стоимость дает открытию хорошие коммерческие перспективы.

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