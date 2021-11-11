Играющие выдрята стали героями фотосессии

Рожденные в июле выдрята в красноярском зоопарке «Роев ручей» стали шкодливыми подростками, сообщает учреждение.

У пары выдр Грея и Ассоль родились два замечательных детеныша. Спустя полтора месяца Ассоль вывела малышей в свет, а уже через неделю зоологи и посетители наблюдали, как мама учит малышей плавать. Плавать выдры с рождения не умеют, малышей этому обучают родители.

Выдрята подросли, стали размером с маму, и отличить молодежь можно только по шкодливому нраву. Так и норовят куда-нибудь залезть, поваляться в луже, забраться в трубу или большую кастрюлю. Мама бегает от одного подростка к другому и пытается отмыть их и накормить, как в мультфильме про маму-мартышку.

Большую часть времени выдры проводят в воде. Там они чувствуют себя в безопасности. В воде добывают пищу и даже могут спать, лежа на спине. К жизни в воде выдры приспособлены основательно. Плотный густой мех позволяет им не промокать, выдры прекрасно видят, как на суше, так и под водой благодаря механизму, который регулирует искривления кристаллика.

Обыкновенная, или речная выдра — один из 13 видов выдр на планете. Он занесен в Красную книгу мира как вид, близкий к уязвимому положению, а один из подвидов — кавказская выдра — занесена в Красную книгу России. Поэтому очень важно содержать и размножать выдр в зоопарках, чтобы иметь возможность восстановить популяцию, выпустив на волю выращенных в зоопарке зверей.