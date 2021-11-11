Купол для защиты от дронов изобрели в России

Военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных создают электризуемое заграждение купольного типа для защиты критически важных объектов от групповых атак дронов, следует из документов Роспатента.

Устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения, приводит РИА описание Роспатента.

Система предназначена для охраны критически важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ от группового нападения беспилотников. Заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения БПЛА, позволяющей определять количество летательных аппаратов, параметры их движения, на основе которых будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения на дроны.

Всего предусмотрено три режима работы «электрического купола»: охранный, охранно-отталкивающий (воздействие на дроны при приближении к объекту, не предусматривающее их уничтожение) и охранно-поражающий (с уничтожением беспилотника-нарушителя).