Жители 150 домов в Новосибирске остались без тепла на ночь

Авария на магистральном трубопроводе в Новосибирске привела к отключению тепла в 150 домах, семи образовательных учреждений и двух медучреждений, сообщает Сибирская генерирующая компания.

«С утра устраняем дефект на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мира и Сибиряков-Гвардейцев. Меняем 9 метров трубопровода диаметром 800 миллиметров», — говорится в сообщении.

В зоне отключения оказались 151 дом, семь детских образовательных и два медицинских учреждения.

Пониженные параметры теплоснабжения ожидаются в жилмассивах Северо-Чемской, Затулинский, Бугринская роща. Теплоснабжение восстановят утром 12 ноября.

Температура наружного воздуха в Новосибирске днем составило ноль градусов.