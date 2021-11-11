YouTube скроет количество дизлайков

Платформа YouTube с 11 ноября приступила к отключению счетчика оценок «Не нравится» под всеми видео. Нововведение будет внедряться среди пользователей постепенно, следует из сообщения в официальном канале Google.

Подсчет дизлайков станет приватным — конкретные цифры смогут увидеть только создатели контента в их личной творческой студии. При этом у пользователей останется возможность оценивать видео негативными или позитивными отметками.

«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой у авторов будет возможность добиться успеха и чувствовать себя в безопасности для самовыражения», — говорится в сообщении компании.

Разработчики ранее уже проводили эксперимент с отметками «Не нравится» к видео — для некоторых каналов счетчики дизлайков скрывали, чтобы посмотреть, поможет ли это защитить авторов от скоординированных атак и сократить количество отрицательных оценок.

Эксперимент подтвердил мнение, что скоординированным атакам подвергаются тематические и новые каналы. Также выяснилось, что менее популярные авторы получают больше отрицательных оценок, чем известные каналы.