Экс-директор НИИТО получил срок за крупную растрату

Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового, обвиняемого в масштабных хищениях средств при закупках, сообщает прокуратура региона.

В суде установлено, что в 2009 – 2017 годах Садовой совместно с сотрудниками института и руководителями коммерческих организаций привлек подконтрольные ему фирмы. Для них были созданы условия для победы на торгах по закупке разного медицинского оборудования. Обвиняемый совершал фиктивные сделки купли-продажи медицинских изделий, завышая на торгах их стоимость.

В результате заключения с 14 аффилированными юридическими лицами контрактов ему удалось похитить деньги Министерства здравоохранения Российской Федерации в размере свыше 1,3 миллиарда рублей.

Часть похищенных денег на сумму около 950 миллионов рублей Садовой и другие участники организованной группы легализовали, совершив ряд фиктивных сделок.

Суд приговорил Садового к четырем годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 620 тысяч рублей.

В рамках другого уголовного дела в 2019 году Садовой был приговорен Центральным районным судом Новосибирска к трем годам колонии общего режима за присвоение более 10 млн рублей, которые он получил путем махинаций, выписывая премии сотрудникам. Он частично признал свою вину, отметив, что финансовые вопросы решал научный консультант ННИИТО Сергей Поскочин, который скрывается за границей. 13 февраля Садовой был освобожден условно-досрочно.