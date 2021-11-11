НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения

Источник:
Sibnet.ru
84 0
Фото: © кадр из видео

Стендап-комик Слава Комиссаренко перестал сотрудничать с каналом ТНТ еще два года назад, но только сейчас назвал причины своего ухода с телеканала.

В интервью у Юрия Дудя Комиссаров признался, что расстался с ТНТ спокойно и без скандалов. Комик рассказал, что сначала выступать в масштабном проекте на ТНТ было воплощением мечты, но потом все изменилось.

«На смену этому приходят законы телевидения, которые строятся на том, что вы должны выдавать объемы. И начинаешь в этом всем выгорать, и начинаются самоповторы. В какой-то момент у тебя есть две недели, и ты можешь, конечно, замахнуться на какую-то более сложную тему и посмотреть на нее под каким-то необычным углом, но в случае провала ты потерял семь-восемь дней. Что тебе делать? Ты просто останешься без монолога», — сказал Комиссаренко.

По этим причинам комику приходилось выбирать более простые для себя темы, которые он мог писать быстро и качественно. В основном в шоу «Stand Up» он рассказывал о своих отношениях с девушкой.

Комиссаренко вся эта ситуация злила, но он понимал, что таковы законы телевидения и к каналу у него не было претензий.

Еще по теме
«Синяя птица» вернется с новым сезоном на канале «Россия»
Бородина рассказала о падении в «Ледниковом периоде» до эфира
ТНТ анонсировал возвращение «Универа»
Административное дело возбудили в отношении канала ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экс-директор НИИТО получил срок за крупную растрату
Родственники погибших в «Зимней вишне» недовольны компенсациями
Угнанное в Новосибирске 15 лет назад авто нашли с помощью Интерпола
Упавший в Красноярском крае Ми-8 при посадке зацепился за деревья
Самое популярное
Физики обнаружили неизвестное состояние вещества
Россия получит новую государственную символику
Найден способ присоединить Донбасс к России
Определился чемпион мира по League of Legends
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
32
Россия создаст самый мощный процессор
30
Байдена призвали направить в Черное море боевые корабли
23
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
18
Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети
17
Депутат показала, какой едой кормят в Госдуме
Sibnet.Ru