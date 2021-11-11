Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения

Стендап-комик Слава Комиссаренко перестал сотрудничать с каналом ТНТ еще два года назад, но только сейчас назвал причины своего ухода с телеканала.

В интервью у Юрия Дудя Комиссаров признался, что расстался с ТНТ спокойно и без скандалов. Комик рассказал, что сначала выступать в масштабном проекте на ТНТ было воплощением мечты, но потом все изменилось.

«На смену этому приходят законы телевидения, которые строятся на том, что вы должны выдавать объемы. И начинаешь в этом всем выгорать, и начинаются самоповторы. В какой-то момент у тебя есть две недели, и ты можешь, конечно, замахнуться на какую-то более сложную тему и посмотреть на нее под каким-то необычным углом, но в случае провала ты потерял семь-восемь дней. Что тебе делать? Ты просто останешься без монолога», — сказал Комиссаренко.

По этим причинам комику приходилось выбирать более простые для себя темы, которые он мог писать быстро и качественно. В основном в шоу «Stand Up» он рассказывал о своих отношениях с девушкой.

Комиссаренко вся эта ситуация злила, но он понимал, что таковы законы телевидения и к каналу у него не было претензий.