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Родственники погибших в «Зимней вишне» недовольны компенсациями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Сергеем Васильевым

Родственники погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», которым приговором суда назначены компенсации морального вреда за смерть близких при пожаре в размере 1 миллиона рублей, считают их крайне унизительными, сообщил адвокат Дмитрий Малинин.

«Cуд руководствовался не требованиями разумности и справедливости, а простой арифметикой, чтобы общая сумма компенсации морального вреда на каждого потерпевшего не превышала 1 миллиона рублей. Родственники погибших и их представители недовольны взысканными суммами компенсации морального вреда, считают их мизерными и крайне унизительными», — цитирует ТАСС Малинина.

Представители потерпевших намерены обжаловать приговор по уголовному делу не только в части размера компенсаций морального вреда, но и в части установленных наказаний фигурантам дела.

«Потерпевшие считают, что назначенные судом наказания являются недостаточными с учетом конкретных обстоятельств дела. В частности, родственники погибших были возмущены поведением подсудимых — сотрудников МЧС: извинения не принесены, наказание вынесено хоть и в пределах санкции статьи, но чрезмерно мягкое», — добавил представитель потерпевших.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. 10 ноября Заводский районный суд после 2,5 лет разбирательств завершил рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в отношении восьми фигурантов. Им назначены сроки от пяти до 14 лет в колонии общего режима.

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