Угнанное в Новосибирске 15 лет назад авто нашли с помощью Интерпола

Иркутские полицейские с помощью коллег из Интерпола нашли иномарку, которую угнали в Новосибирске 15 лет назад.

Сотрудники ДПС остановили в Иркутске Toyota Camry. Полицейские увидели на автомобиле признаки незаконного изменения идентификационного номера.

«Эксперты-криминалисты подтвердили данный факт, однако установить оригинальный номер не представилось возможным, так как он был полностью уничтожен», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Было возбуждено дело об угоне. К работе подключились сотрудники Интерпола. Вместе с коллегами из Японии при содействии представителей завода-изготовителя удалось определить первоначальный номер кузова и двигатель иномарки, а потом установить законного владельца.

Как оказалось, в 2006 году автомобиль угнали из гаража у жителя Новосибирска. Узнав о находке, мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать машину.

«Я даже не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали ее в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение», — рассказал хозяин Toyota.