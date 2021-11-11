Сериал «Сказки Пушкина. Для взрослых» вышел в Wink

Премьера сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых» состоялась в видеосервисе Wink. Пока пользователям доступна только одна серия, новые эпизоды будут выходить по средам.
Сериал состоит из шести эпизодов, каждый из которых созвучен пушкинской сказке. Первый эпизод, уже доступный в Wink, называется «Рыбка». Также в проект входят серии «Царевна», «Балда», «Салтан», «Лебедь» и «Петушок».
В «Сказках Пушкина» историй развернутся в России настоящего, прошлого и антиутопического будущего: королевич Елисей будет читать рэп, царевна вести Instagram, поп работать в ФСКН, а золотой петушок станет нейросетью.
Волшебные сказки обернутся злободневными сюжетами, классические герои — знакомыми лицами: среди актеров Дарья Жовнер и Андрей Смоляков, Ингеборга Дапкунайте и Алена Свиридова, Денис Шведов и Ирина Безрукова, Лена Тронина и OG Buda.
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