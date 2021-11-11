Упавший в Красноярском крае Ми-8 при посадке зацепился за деревья

Вертолет Ми-8 при посадке зацепился за деревья и упал, три члена экипажа не пострадали, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, в четверг вертолет Ми-8, следовавший по маршруту Валек-Светлогорск-Игарка при заходе на посадочную площадку, расположенную в поселке Светлогорск Красноярского края, задел кроны деревьев, из-за чего упал.

При ударе о землю вертолет получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак. На борту воздушного судна находились три члена экипажа, которые не пострадали.

Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).