Упавший в Красноярском крае Ми-8 при посадке зацепился за деревья

Вертолет Ми-8 при посадке зацепился за деревья и упал, три
члена экипажа не пострадали, сообщает Восточное межрегиональное следственное
управление на транспорте СК РФ.
Предварительно установлено, в четверг вертолет Ми-8,
следовавший по маршруту Валек-Светлогорск-Игарка при заходе на посадочную
площадку, расположенную в поселке Светлогорск Красноярского края, задел кроны
деревьев, из-за чего упал.
При ударе о землю
вертолет получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась
хвостовая балка, поврежден топливный бак. На борту воздушного судна
находились три члена экипажа, которые не пострадали.
Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления,
предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности
движения и эксплуатации воздушного транспорта).