Создатели фильма «Елки 8» показали первые кадры со съемок

Новая часть «Елок» будет состоять из нескольких новелл, которые были сняты в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. Создатели проекта опубликовали первые кадры из новогодней комедии.

Сюжет восьмой части франшизы не раскрывается. Главные роли вновь достались Ивану Урганту и Сергею Светлакову. Кроме них в «Елках» снимаются Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас и Татьяна Орлова.

«События, которые развернутся в этом фильме, не могли бы происходить ни в первой, ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось, поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых "Елках" станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи», — сказал о фильме Сергей Светлаков.

Премьера новой части новогодней саги «Елки» состоится 30 декабря. Фильм впервые можно будет посмотреть на больших и малых экранах: «Елки 8» одновременно покажут и в традиционном прокате, и в онлайн-кинотеатре IVI.

«Елки» — популярная кинофраншиза, проект насчитывает семь частей: первый фильм вышел в 2010 году, последний — в 2018 году. В прокате «Елки» собрали свыше 6 миллиардов рублей.