Шесть городов мира уйдут под воду к 2030 году

Не менее шести городов в разных странах мира могут оказаться под водой в течение десятилетия из-за изменений климата, такие данные приводит некоммерческая организация Climate Central.

Амстердам одним из первых рискует оказаться затопленным в связи с повышением уровня моря. Следующую строчку в списке занял город Басра, расположенный вдоль реки Шатт-эль-Араб в Ираке. Как поясняет The India Times, город окружает заболоченная местность. Новый Орлеан (штат Луизиана, США) также рискует уйти под воду, несмотря на наличие системы дамб, приводит ТАСС данные Climate Central

Венеция расположилась на четвертом месте. В этом городе Италии, как отмечается, уровень земли снижается на 2 миллиметра ежегодно. Следом идет город Хошимин, расположенный на юге Вьетнама. Согласно прогнозам, восточные районы города могут оказаться затопленными ввиду близости реки Меконг. Замыкает список издания индийский город Калькутта.

Основополагающим фактором, которыми руководствовались эксперты организации при составлении списка, являлась текущая траектория загрязнения окружающей среды.