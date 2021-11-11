Главная распродажа «11.11» стартовала на AliExpress

Распродажа «11.11» стартовала на интернет-площадке AliExpress 11 ноября в 11.00 по московскому времени. Покупателям доступны миллионы наименований товаров со скидками, которые достигают 65%.

Акция продлится до 10.59 по московскому времени 13 ноября. Покупатели также могут увеличить скидки, собирая купоны с помощью различных игровых активностей в фирменном приложении AliExpress.

Более 10 миллионов россиян заранее подготовились к началу распродаж, положив товары в корзину. В среднем у шопоголиков из России в корзине перед стартом «11.11» в корзине находилось 3,5 локальных и 10,7 зарубежных товаров, сообщил Sibnet.ru официальный представитель AliExpress.

Согласно данным аналитиков компании, чаще всего россияне откладывают в корзину новогодние украшения, текстиль для дома, бьюти-аксессуары. В прошлом году во время распродажи «11.11» россияне сделали более 35 миллионов покупок.