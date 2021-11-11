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МИД призвал НАТО трезво оценить риски учений в Черном море

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски в связи с военной активностью США в Черном море, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Они периодически проводят свои так называемые учебно-тренировочные мероприятия. На самом деле осуществляют провокационные действия. Мы неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать связанные с этим риски, но тем не менее они продолжают упорно гнуть линию, испытывая нашу волю и решимость защищать собственные интересы, поощряя тем самым худшее, что наблюдается в политике Киева», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, в политической линии Украины «зашкаливает цинизм, нарастает отрицание фундаментальных основ урегулирования на Юго-Востоке страны в форме минского пакета мер». «Все это приводит к тому, что в регионе копится конфликтный потенциал, но мы проявляем выдержку», — заявил замглавы МИД РФ.

Рябков отметил, что Россия полностью контролирует ситуацию вокруг учений США в Черном море и готова ответить на любую провокацию. «Ситуация полностью контролируется, и на любую провокацию, как мы это неоднократно демонстрировали в прошлом, ответ у нас найдется», — сказал он.

Ранее Минобороны РФ распространило заявление, согласно которому США формируют многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы.

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