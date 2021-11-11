Представитель Мазепина опровергла новости о выгнанном из клуба гонщике

Российского пилота команды «Формулы-1» Haas Никиту Мазепина не выгоняли из ночного клуба в Мексике, сообщила представитель гонщика.

В соцсетях появилось видео, где Мазепин в клубе разговаривает с охраной. Издание Mundо Deportivo сообщило, что была ссора и российского пилота выгнали из заведения.

«Его не выгоняли. Наоборот, была вечеринка, где он зарезервировал столик, чтобы чествовать инженера команды, для которого гонка в Мексике была последней. Он пригласил всю команду, и когда они пришли на вход, их какое-то время не пропускали. Никита пошел лично разговаривать с охраной, и после этого всех пропустили в клуб», — цитирует ТАСС представителя Мазепина.

Мазепин проводит первый сезон в «Формуле-1». После 18 этапов он располагается на последнем, 21-м месте общего зачета.