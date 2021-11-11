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Академик РАН заявил о наступлении «эры вирусов»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NIAID

Применение антибиотиков привело, с одной стороны, к уничтожению болезнетворных бактерий, но в то же время стали быстрее распространяться новые вирусы, в итоге наступила «вирусная эра» научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН академик Валерий Черешнев.

Бактерии в организме человека вырабатывают огромный спектр молекул-ферментов, которые действуют на вирусы и сдерживают их развитие, цитирует РИА Новости Черешнева. Но антибиотики, десятилетиями используемые в клинике, направлены на бактерии, и поэтому бактериальный «контроль» за вирусами ослабевает, отметил ученый.

«И поэтому мы уже 40 лет говорим - наступила эра вирусов... Вирусная эра нарастает, она будет продолжаться, и каков ее дальнейший прогресс — пока неизвестно», — сказал Черешнев.

В связи с этим надо менять парадигму лечения болезней, обусловленных бактериями, добавил он. «Это одна из важных проблем», — подчеркнул академик.

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