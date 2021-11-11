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«Синяя птица» вернется с новым сезоном на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Новый сезон конкурса «Синяя птица», где в разных жанрах выступают дети, стартует на канале «Россия» 21 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

Участникам «Синей птицы» подвластны любые жанры: они поют и танцуют, играют на музыкальных инструментах, выполняют немыслимые трюки, летают над сценой и катаются на льду, читают стихи, прозу и рэп.

В новом сезоне к постоянным членам жюри артисту балета Николаю Цискаридзе, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву и народному артисту России Сергею Безрукову присоединятся народная артистка России Марина Неелова и молодой, но уже признанный композитор Кирилл Рихтер – один из лидеров неоклассического направления музыки в России.

Оценивать конкурсантов по-прежнему будут и зрители — их голоса помогут участникам пройти в финал. Ведущая конкурса «Синяя птица» — Дарья Златопольская.

Премьера нового сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» — 21 ноября в 18.40 на телеканале «Россия».

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