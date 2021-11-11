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Блинкен предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года»

Источник:
РИА Новости
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Фото: U.S. Department of State from United States

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года» на Украине и похвалил украинскую сторону за «сдержанность» в отношении Москвы.

«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали», — приводит РИА Новости слова Блинкена, сказанные им на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Кроме того, Блинкен заявил, что все провокации исходят только со стороны Москвы: «все эти передвижения войск, которые мы видим вдоль украинских границ». Он выразил обеспокоенность "необычной военной активностью" России возле границ Украины и сообщил, что США ведут консультации на эту тему с союзниками и партнерами.

США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины, заявил Блинкен на встрече с Дмитрием Кулебой. «Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение на востоке Украины», — сказал госсекретарь.

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