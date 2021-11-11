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Минобороны объяснило полет российских Ту-22М3 над Белоруссией

Источник:
ТАСС
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Фото: Александр Бельтюков / CC BY-SA 3.0

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 отработали взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил РФ и Белоруссии и осуществили проверку системы ПВО Союзного государства, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что два Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии.

«В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь», — уточнили ТАСС в Минобороны России.

Российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства, добавили в ведомстве.

Проверка системы ПВО, рассказали в ведомстве, прошла под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии. «Все поставленные задачи выполнены полностью», — подчеркнули в Минобороны, отметив, что в настоящий момент дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ.

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