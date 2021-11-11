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Бородина рассказала о падении в «Ледниковом периоде» до эфира

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Ксения Бородина рассказала о выступлении на «Ледниковом периоде» до выхода программы в эфир. По словам участницы, в будущем выступлении зрители увидят серьезное падение.

«Мы сидели на диване после проката, и я говорю, я больше никогда не вернусь сюда… и не потому что ударилась копчиком, а потому что испытала такую горькую обиду и на момент подумала, а может уйти?! Но тогда к чему все эти труды? Пятичасовые тренировки каждый день и олимпийские чемпионы тоже падали», — написала Бородина в Instagram.

Также телеведущая опубликовала фотографии с выступления на «Ледниковом периоде», где запечатлено ее падение. Бородина призналась, что готова бороться ради своих зрителей, потому что они смотрят проект из-за нее.

Бородина трижды была номинирована на выбывание в «Ледниковом периоде» из-за низких оценок судей. В предыдущем выпуске она в паре с Дмитрием Соловьевым сумела набрать достаточное количество, чтобы остаться в шоу.

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