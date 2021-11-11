Покупатели впервые предпочли китайские авто российским

Расходы россиян на покупку автомобилей китайского производства впервые с начала года превысили траты на отечественные марки, сообщается в исследовании маркетплейса «Банкавто» и агентства «Автостат».
Покупатели в сентябре потратили на китайские авто 20,1 миллиарда рублей, на машины отечественного производства — 17,3 миллиарда рублей, приводит ТАСС цифры из исследования.
При этом традиционно россияне покупают больше всего автомобилей европейских марок. В сентябре доля трат на такие авто составила 38,3% от всей финансовой емкости рынка или 99,8 миллиарда рублей. Более четверти всех денег «ушло» на новые легковые машины японских брендов (66,6 миллиарда рублей), а пятая часть — на покупку «корейцев» (52,9 миллиарда рублей).
По данным «Банкавто» и «Автостата», автолюбители в сентябре потратили на покупку новых легковых автомобилей 260,7 миллиарда рублей.
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